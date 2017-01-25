За победу над «РБ Лейпциг» футболисты «Ингольштадта» получили колбаски и брецели от «Баварии»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Руководство мюнхенской «Баварии» отправило игрокам «Ингольштадта» своеобразные подарки. Связано это с победой «черных» над  «РБ Лейпциг».

В матче 14-ого тура «Ингольштадт» победил «РБ Лейпциг» со счетом 1:0. Благодаря поражению «быков» мюнхенский клуб сумел оторваться от них на 3 очка и стать единоличным лидером турнирной таблицы. В связи с этим «Бавария» отблагодарила  «Ингольштадт» и отправила футболистам и тренерскому штабу команды колбаски и брецели. Сообщается, что «посылку» лично передал Карл-Хайнц Руммениге.

После 14 туров Бундеслиги лидирующая «Бавария» набрала 42 очка. В активе «Ингольштадта» 12 баллов, команда занимает 17-е место и находится в зоне вылета.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Бавария»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

Бундеслига. «Байер» переиграл «Аугсбург» и другие встречи

Бык из Бакнанга. Забытые форварды Бундеслиги возвращаются

«Севилья» арендует Иммобиле

Добавить комментарий

Войти с помощью: 