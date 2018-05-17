За организацию договорного матча пожизненно дисквалифицировали арбитра ЧМ-2018

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) пожизненно дисквалифицировала судью Фахада аль-Мирдаси за попытку организации договорного матча. Арбитр должен был работать на ЧМ-2018 в России.

Арбитр пытался повлиять на матч Кубка короля между «Аль-Файсали» и «Аль-Иттихадом». После ареста аль-Мирдаси признался в содеянном. Федерация пожизненно дисквалифицировала судью и обратилась к ФИФА с просьбой исключить арбитра из списка рефери, которые будут работать на ЧМ-2018.

«ФИФА получила информацию о том, что аль-Мирдаси пожизненно был отстранен от всех футбольных мероприятий федерации футбола Саудовской Аравии. Мы запросили дополнительную информацию от SAFF, прежде чем давать какие- либо дальнейшие комментарии», — отметили в международной федерации футбола.

Ранее ФИФА пожизненно дисквалифицировала ганского арбитра Джозефа Лэмпти за оказание влияния на ход матча отборочного турнира ЧМ-2018 между ЮАР и Сенегалом.

Фото: Global Look Press

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