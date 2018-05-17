За организацию договорного матча пожизненно дисквалифицировали арбитра ЧМ-2018

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) пожизненно дисквалифицировала судью Фахада аль-Мирдаси за попытку организации договорного матча. Арбитр должен был работать на ЧМ-2018 в России.

«11 мая аль-Мирдаси связался с представителем одного из клубов, отправив смс, и потребовал деньги в обмен на необходимый результат матча. Клуб передал информацию о вымогательстве в федерацию», — говорится в заявлении SAFF.

Арбитр пытался повлиять на матч Кубка короля между «Аль-Файсали» и «Аль-Иттихадом». После ареста аль-Мирдаси признался в содеянном. Федерация пожизненно дисквалифицировала судью и обратилась к ФИФА с просьбой исключить арбитра из списка рефери, которые будут работать на ЧМ-2018.

«ФИФА получила информацию о том, что аль-Мирдаси пожизненно был отстранен от всех футбольных мероприятий федерации футбола Саудовской Аравии. Мы запросили дополнительную информацию от SAFF, прежде чем давать какие- либо дальнейшие комментарии», — отметили в международной федерации футбола.

Ранее ФИФА пожизненно дисквалифицировала ганского арбитра Джозефа Лэмпти за оказание влияния на ход матча отборочного турнира ЧМ-2018 между ЮАР и Сенегалом.

Фото: Global Look Press
Источник: Рейтинг Букмекеров

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Жеребьевка чемпионата мира 2018. Москва. Государственный Кремлевский Дворец. 1 декабря 2017 г.

Станислав Черчесов: «Попробуем составить конкуренцию Германии на ЧМ-2018»

Manuel Neuer

Мануэль Нойер не сыграет за «Баварию» в оставшихся матчах и рискует пропустить ЧМ-2018

Bernd Leno

«Арсенал» может приобрести голкипера «Байера» Бернда Лено

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 