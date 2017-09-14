За новый стадион «Атлетико» заплатит лишь 170 миллионов евро

Автор: Владимир Шевелев 0

Висенте Кальдерон

Стали известны финансовые детали строительства стадиона «Ванда Метрополитано». На нем мадридский «Атлетико» теперь будет проводить домашние матчи.

Постройка сооружения обошлась ее владельцам в 310 миллионов евро. Клуб заплатит 170 миллионов. Еще 140 миллионов – компенсация за землю, на которой стоял бывший стадион мадридцев «Висенте Кальдерон».

Первый матч на ультрасовременном стадионе вместимостью 68 тысяч зрителей «Атлетико» проведет 16 сентября с «Малагой» в рамках чемпионата Испании.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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