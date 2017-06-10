За ношение футболки «Барселоны» в Саудовской Аравии грозит штраф и тюремное заключение

После прекращения дипломатических отношений с Катаром Саудовская Аравия внесла изменения в законодательство. Теперь в стране запрещено носить футболки с логотипом Qatar Airways.

Qatar Airways являются спонсором «Барселоны» и их логотип расположен на форме игроков. За ношение футболки «Барселоны» в Саудовской Аравии грозит штраф 135 тысяч евро и тюремное заключение на срок до 15 лет.

Запрет может распространиться также на ОАЭ, Египет, Йемен и Бахрейн. На форме «Барселоны» со следующего сезона и в течение четырех лет вместо логотипа Qatar Airways будет расположен логотип японского онлайн-магазина Rakuten.

Ранее Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Фото: Global Look Press

Источник: Squawka