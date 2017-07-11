За незаконную ловлю лососей Александр Кержаков может выплатить 5 тысяч рублей

Автор: Дмитрий Темников 0

Кержаков

Курьезная история произошла с футболистом Александром Кержаковым. Его фотография с лососями в Instagram привлекла внимание работников Росрыболовства.

Нападающий добавил фото с четырьмя лососями, которых он поймал в Онежском озере. В связи с этим возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира».

Рука-лосось 🎣🎣🎣🎣 #рыбалка #отдых #карелия #fishing #россия #happy

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В данный момент проводится административное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. В случае доказательства вины Кержаков  нарушитель обязан возместить 5 тысяч рублей (по 1250 рублей за каждую рыбу) с конфискацией судна и других орудий вылова рыбы.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

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