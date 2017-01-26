За грубость в матче с «Дандолком» УЕФА оштрафовала «Зенит» на 6 тысяч евро

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Зенит

Петербургский «Зенит» получил наказание по итогам игры группового этапа с ирландским «Дандолком». Об этом сообщают СМИ.

Руководство организации приняло решение оштрафовать российский клуб за грубую игру. В том матче против «Дандолка» сине-бело-голубые получили пять желтых карточек: «отличились» Александр Анюков, Доменико Кришито, Хави Гарсия, Олег Шатов и Луиш Нету. Теперь руководство «Зенита» должно выплатить УЕФА 6 тысяч евро.

По итогам групповой стадии Лиги Европы набрал 15 очков и занял первое место в своем квартете. В 1/16 финала турнира петербуржцы сыграют с «Андерлехтом».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Лайф

 

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