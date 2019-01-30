За договорные матчи ФИФА дисквалифицировала судью из Нигера

Автор: Евгений Морозов 0

ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно дисквалифицировала судью Ибрагима Чайбу из Нигера. Причина — участие в попытке организации договорного матча.

Летом 2014 года ФИФА начала расследование о договорном характере пяти товарищеских матчей перед ЧМ-2010. Особый интерес вызвала встреча сборных ЮАР и Гватемалы (5:0).

Два гола южноафриканцы забили после спорных эпизодов: футболисты сборной Гватемалы играли руками в своей штрафной.

Под подозрение попал Чайбу, который обслуживал тот матч. Перед игрой он положил на свой банковский счет $100 тыс.

ФИФА пожизненно дисквалифицировала арбитра, он никогда больше не сможет занимать должность, связанную с футболом, говорится в сообщении пресс-службы федерации. Кроме того, африканец заплатит штраф в размере 200 тыс. швейцарских франков.

Фото: Global Look Press
Источник: Рейтинг Букмекеров

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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