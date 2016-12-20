За аренду Мемфиса Депая будут бороться «Ницца» и «Спартак»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Мемфис Депай

Голландский футболист английского «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай близок к переходу во французский клуб. Об этом сообщают европейские СМИ.

«Ницца» готова арендовать форварда до конца нынешнего сезона. Однако руководсто московского «Спартака» также планирует приобрести права на голландца до мая 2017 года уже в зимнее трансферное окно. Таким образом, именно эти два клуба станут главными конкурентами в борьбе за 22-летнего игрока.

В нынешнем сезоне французская команда набрала 43 очка и после 18 туров отечественного чемпионата идет на первом месте в турнирной таблице. Московский клуб также ушел на зимнюю паузу в ранге лидера первенства России, обгоняя ближайших преследователей из «Зенита» на 5 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb

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