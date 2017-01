«Ювентус» заплатил за новый логотип 200 тысяч евро

Накануне «Ювентус» официально представил новый логотип. Туринский клуб заплатил за дизайн нового логотипа 200 тысяч евро.

Известный итальянский журналист Нима Тавалаи на своей странице в «Твиттере» написал точную сумму, заплаченную «Ювентусом» за новый логотип.

.@juventusfc reportedly paid €200k to designers for new logo. #Stunned

— Nima Tavallaey (@NimaTavRood) January 17, 2017