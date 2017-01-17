«Ювентус» заплатил за новый логотип 200 тысяч евро

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Ювентус

Накануне «Ювентус» официально представил новый логотип. Туринский клуб заплатил за дизайн нового логотипа 200 тысяч евро.

Известный итальянский журналист Нима Тавалаи на своей странице в «Твиттере» написал точную сумму, заплаченную «Ювентусом» за новый логотип.

Представление логотипа состоялось в Национальном музее науки и технологий Леонардо да Винчи (Милан). Появится ли новая версия логотипа на игровых футболках туринцев, не уточняется.

«Новый логотип символизирует наше чувство принадлежности и особый стиль, который позволяет нам вместе идти по выбранному пути», — цитирует президента «Ювентуса» Андреа Аньелли пресс-служба клуба.

Фото: Официальный твиттер «Ювентуса»

Источник: Твиттер Нима Тавалаи

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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