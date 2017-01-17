«Ювентус» заплатил за новый логотип 200 тысяч евро

Накануне «Ювентус» официально представил новый логотип. Туринский клуб заплатил за дизайн нового логотипа 200 тысяч евро.

Известный итальянский журналист Нима Тавалаи на своей странице в «Твиттере» написал точную сумму, заплаченную «Ювентусом» за новый логотип.

.@juventusfc reportedly paid €200k to designers for new logo. #Stunned — Nima Tavallaey (@NimaTavRood) January 17, 2017

Представление логотипа состоялось в Национальном музее науки и технологий Леонардо да Винчи (Милан). Появится ли новая версия логотипа на игровых футболках туринцев, не уточняется.

«Новый логотип символизирует наше чувство принадлежности и особый стиль, который позволяет нам вместе идти по выбранному пути», — цитирует президента «Ювентуса» Андреа Аньелли пресс-служба клуба.

Фото: Официальный твиттер «Ювентуса»

Источник: Твиттер Нима Тавалаи