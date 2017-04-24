«Ювентус» заинтересован в хавбеке «Монако» Тома Лемаре

В противостоянии с «Монако» «Ювентус» будет биться не только за выход в финал Лиги чемпионов. Также туринцы нацелились на двух игроков клуба из княжества.

Полузащитник «Монако» Тома Лемар интересен туринскому «Ювентусу». Футболист включён в шорт-лист «старой синьоры». Помимо Лемара «Ювентусу» интересен хавбек монегасков Бернарду Силва. Присматриваются туринцы и к полузащитнику «Баварии» Дугласу Косте.

Представители «старой синьоры» используют очную встречу в полуфинале Лиги чемпионов, чтобы посмотреть на Лемара в деле. В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 29 матчах чемпионата Франции, забил семь голов и отдал 6 результативных передач.

Полуфинальные встречи Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом» состоятся 3 и 9 мая.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»