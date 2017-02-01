«Ювентус» заинтересовался в услугах Андре Гомеша

«Ювентус» планирует купить у «Барселоны» Андре Гомеша. Данную инициативу лично проявляет главный тренер туринского клуба.

Сообщается, что лично Массимилиано Алегри хочет видеть в своей команде Андре Гомеша. Стоит отметить, что из-за проблем «каталонцев» с деньгами, трансфер португальца в Италию может состояться в летнее трансферное окно.

Однако гланый тренер «Барселоны» Луис Энрике не хочет расставаться с игроком, ровно как и сам хавбек предпочитает остаться в «Барселоне».

Гомеш перешел из «Валенсии» в «Барселону» в летнее трансферное окно. За это время он провел 14 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Каталонский клуб делит вторую строчку с «Севильей» — по 42 очка. Лидер чемпионата «Реал» опережает эти клубы на 4 очка и имеет одну игру в запасе.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundodeportivo