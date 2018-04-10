«Ювентус» хочет вернуть Альваро Морату летом

Автор: Михаил Серебряков 0

Álvaro Borja Morata

«Ювентус» заинтересован в возвращении нападающего Альваро Мораты, выступающего за «Челси». 25-летний форвард отыграл в составе туринцев два сезона. 

Главный тренер «синих» Антонио Конте, вероятно, покинет клуб летом, что может поспособствовать и расставанию с Моратой.

«Ювентус» хочет видеть испанца у себя в команде, но камнем преткновения может стать зарплата футболиста.

В «Челси» он зарабатывает 8 миллионов евро в год – это больше, чем самый высокооплачиваемый игрок «бьянконери» Гонсало Игуаин (7,5 миллионов).

В этом сезоне Мората забил 11 мячей в 26 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник:  Football Italia

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