«Ювентус» хочет вернуть Альваро Морату летом

«Ювентус» заинтересован в возвращении нападающего Альваро Мораты, выступающего за «Челси». 25-летний форвард отыграл в составе туринцев два сезона.

Главный тренер «синих» Антонио Конте, вероятно, покинет клуб летом, что может поспособствовать и расставанию с Моратой.

«Ювентус» хочет видеть испанца у себя в команде, но камнем преткновения может стать зарплата футболиста.

В «Челси» он зарабатывает 8 миллионов евро в год – это больше, чем самый высокооплачиваемый игрок «бьянконери» Гонсало Игуаин (7,5 миллионов).

В этом сезоне Мората забил 11 мячей в 26 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia