«Ювентус» хочет приобрести Марко Верратти и арендовать Альваро Морату

Автор: Михаил Серебряков 0

Marco Verratti

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти и форвард «Челси» Альваро Мората являются трансферными целями «Ювентуса». Они могут пополнить ряды клуба этим летом.

Туринцы хотят подписать хавбека топ-класса, и Верратти входит в шорт-лист клуба.

«Ювентус» также заинтересован в возвращении Мораты, которого лондонцы не продадут дешевле чем за 60 миллионов евро.

Руководители итальянского клуба несколько недель вели переговоры с представителями 25-летнего испанца. Игрок готов вернуться в серию А.

«Ювентус» хочет предложить «Челси» вариант с платной арендой Мораты с последующим обязательным выкупом за 50 миллионов евро, выплаченных в несколько траншей.

Верратти в этом сезоне провел 22 игры, отдав 3 голевые передачи.

Мората сыграл 31 игру в АПЛ и забил 11 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

 

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