«Ювентус» хочет арендовать Поля Погба

Автор: Евгений Морозов 0

Поль Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба открыт для возвращения в «Ювентус» этим летом. Агент француза Мино Райола и туринский клуб уже совместно работают над этим вопросом.

Камнем преткновения остается зарплата футболиста. «Старая синьора» планирует взять хавбека в аренду на следующий сезон с тем условием, что манкунианцы будут платить игроку часть денег.

Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах, записав на свой счет пять голов и 12 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Tribalfootball

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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