У Криштиану Роналду незначительная травма мышц-сгибателей правого бедра

«Ювентус» опубликовал диагноз нападающего Криштиану Роналду. 34-летний футболист получил повреждение в понедельник в матче второго тура отборочного раунда к Евро-2020 Португалия – Сербия (1:1).

Медицинское обследование выявило у форварда незначительную травму мышц-сгибателей правого бедра. Клуб будет контролировать состояние игрока и проводить новые осмотры, чтобы определить сроки его возвращения на поле.

Ранее Роналду заявил, что его восстановление займет две недели.

В этом сезоне португалец провел за «Ювентус» 36 игр, записав в свой актив 24 мяча и 12 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ювентуса»