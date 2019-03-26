У Криштиану Роналду незначительная травма мышц-сгибателей правого бедра

Автор: Евгений Морозов 0

«Ювентус» опубликовал диагноз нападающего Криштиану Роналду. 34-летний футболист получил повреждение в понедельник в матче второго тура отборочного раунда к Евро-2020 Португалия – Сербия (1:1).

Медицинское обследование выявило у форварда незначительную травму мышц-сгибателей правого бедра. Клуб будет контролировать состояние игрока и проводить новые осмотры, чтобы определить сроки его возвращения на поле.

Ранее Роналду заявил, что его восстановление займет две недели.
В этом сезоне португалец провел за «Ювентус» 36 игр, записав в свой актив 24 мяча и 12 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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