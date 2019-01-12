«Ювентус» связывался с «Реал Мадридом» по поводу перехода Луки Модрича

Автор: Владислав Маслов 0

Лука Модрич

Руководство «бьянконери» надеется осуществить трансфер хорвата. Летом 2018 года в итальянский клуб из «Реала» уже перешел Криштиану Роналду, также туринцам интересен Иско.

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Реал Мадрида» Луке Модричу. По сообщениям итальянских СМИ, руководство туринского клуба уже связывалось с представителями «сливочных», чтобы обсудить возможный трансфер.

Действующее соглашение Модрича с «королевским клубом» рассчитано до 30 июня 2020 года. В минувшее трансферное окно 33-летнего хорвата хотел купить миланский «Интер», однако мадридцы не отпустили хавбека в миланский клуб.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» также заинтересован в полузащитнике «Реала» Иско, у которого испортились отношения с главным тренером команды Сантьяго Солари.

Напомним, прошлым летом в туринский клуб из «Реала» перешел Криштиану Роналду. За португальца действующие чемпионы Италии заплатили 100 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Sportmediaset

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