«Ювентус» провел рекордную серию матчей без ничьих в Серии А

Туринский «Ювентус» установил очередной рекорд. Об этом сообщают европейские СМИ.

Накануне «старая синьора» обыграла «Сассуоло» в рамках чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0. По окончании данного матча туринцы установили рекорд — 33 матча подряд без ничейных результатов в национальном первенстве. «Ювентус» побил рекорд 66-летней давности. В 1951 году футболисты «Комо» провели 32 матча подряд без ничьих.

В текущем сезоне Серии А «бьянконери» проиграли в 4 играх. После 21 тура игроки Массимиано Аллегри набрали 51 очко и лидируют в чемпионате.

Фото: Global Look Press

Источник: Soccer.ru