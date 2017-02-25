«Ювентус» продолжает охоту на лидера «Лиона»

Французский клуб отклонил очередное предложение по Корентену Толиссо. «Лион» все еще не устраивает компенсация.

Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо является главной трансферной целью «Ювентуса». Туринский клуб предложил вариант, при котором французы согласятся включить в сделку хавбека Марио Лемина.

Однако «Лион» отказался от такого варианта и требует за 22-летнего Толиссо 40 млн. € напрямую. Президент лионцев Жан-Мишель Олас заявил, что не намерен продавать игроков в рассрочку.

В текущем сезоне Корентен Толиссо провел 22 игры, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Italia