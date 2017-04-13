«Ювентус» продлил контракт с Пауло Дибала

Аргентинский нападающий Пауло Дибала продлил контракт с «Ювентусом». Руководство «старой синьоры» подтвердило этот факт.

Договор с 23-летним футболистом подписан до 30 июня 2022 года. Прежний контракт истекал летом 2020 года. Финансовые детали новой сделки официально не разглашаются. Ранее сообщалось, что Дибала станет вторым самым высокооплачиваемым игроком итальянского гранда после Гонсало Игуаина, который зарабатывает € 7,5 млн в год.

Пауло Дибала играет в «Ювентусе» с лета 2015 года, куда перешёл из «Палермо». В текущем сезоне форвард провел 35 матчей во всех турнирах и забил 16 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Ювентус»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»