«Ювентус» приобретет Ди Марию в случае выхода в полуфинал ЛЧ

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Анхель Ди Мария

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария – в сфере интересов «Ювентуса». Трансфер аргентинца будет возможен летом, если туринский клуб хорошо выступил в Лиге чемпионов этой весной.

«Ювентус» остался единственной командой от Италии в еврокубках, поэтому рыночный пул отойдет исключительно к туринцам. Клуб уже заработал 88 миллионов евро, а выход в полуфинал Лиги чемпионов обеспечит доход свыше 100 млн евро. Эти деньги могут быть направлены на покупку Анхеля Ди Марии.

У «ПСЖ» и «Ювентуса» не самые лучшие отношения, и трансфер обойдется итальянцам минимум в 50 миллионов евро.

Еще одним препятствием может стать зарплата Ди Марии, получающего 10 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Анхель Ди Мария провел за парижан 31 матч во всех турнирах и забил восемь мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Владимир Шевелев

Читайте по теме

Леонардо Бонуччи

Леонардо Бонуччи: «Перейду ли я в «Барселону»? Не исключаю этого»

Суперкубок Италии. «Наполи» обыграл «Ювентус» в серии пенальти

Лига чемпионов. Реал громит Копенгаген

Добавить комментарий

Войти с помощью: 