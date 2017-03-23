«Ювентус» приобретет Ди Марию в случае выхода в полуфинал ЛЧ

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария – в сфере интересов «Ювентуса». Трансфер аргентинца будет возможен летом, если туринский клуб хорошо выступил в Лиге чемпионов этой весной.

«Ювентус» остался единственной командой от Италии в еврокубках, поэтому рыночный пул отойдет исключительно к туринцам. Клуб уже заработал 88 миллионов евро, а выход в полуфинал Лиги чемпионов обеспечит доход свыше 100 млн евро. Эти деньги могут быть направлены на покупку Анхеля Ди Марии.

У «ПСЖ» и «Ювентуса» не самые лучшие отношения, и трансфер обойдется итальянцам минимум в 50 миллионов евро.

Еще одним препятствием может стать зарплата Ди Марии, получающего 10 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Анхель Ди Мария провел за парижан 31 матч во всех турнирах и забил восемь мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia