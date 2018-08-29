«Ювентус» приглашал Александра Мостового на место Дель Пьеро

Автор: Владимир Шевелев 0

Александр Мостовой

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал интересные подробности своей карьеры. На стыке веков бывший капитан сборной России мог перейти в ряд топ-клубов Европы.

«В футболе, как и в жизни, не все складывается так, как ты хочешь. На многие вещи я повлиять не мог. Меня приглашали «Реал» и «Ливерпуль», у меня был подписан предварительный контракт с «Ювентусом», который искал 10-го номера на место получившего травму Дель Пьеро.

Но «Сельта» всякий раз запрашивала большие деньги, да и я не всегда был готов к переезду. И в итоге не сложилось. Я жалею об этом, но что поделать», — сказал Мостовой.

Напомним, Александр выступал в составе «Спартака» с 1987 по 1991 год. В испанской «Сельте» российский игрок провел восемь лет — с 1996 по 2004.

Фото: Global Look Press

Источник:  Официальный сайт ФК «Спартак»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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