«Ювентус» представил хоккейную форму

Футбольный клуб «Ювентус» представил свою хоккейную форму. Клуб сделал это в честь открытия нового сезона НХЛ.

«С возвращением, НХЛ! Думаете, мы бы хорошо смотрелись на льду в этом бело-черном джерси?» – пресс-служба «Юве».

Welcome back @NHL !

Think we could fit in on the ice in this Bianconeri 🏒 jersey? 🤔🤔🤔#ForzaJuve pic.twitter.com/Mb18wFvSke

— JuventusFC (@juventusfcen) October 4, 2017