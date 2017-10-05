«Ювентус» представил хоккейную форму

Автор: Никита Пронин 0

Ювентус - Торино

Футбольный клуб «Ювентус» представил свою хоккейную форму. Клуб сделал это в честь открытия нового сезона НХЛ.

«С возвращением, НХЛ! Думаете, мы бы хорошо смотрелись на льду в этом бело-черном джерси?» – пресс-служба «Юве».

Как вам?

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Напомним, что в ночь с 4 на 5-е октября стартовал новый сезон Национальной Хоккейной Лиги. Также стоит отметить, что в этом году НХЛ празднует свое 100-летие.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Ювентуса»

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