«Ювентус» представил хоккейную форму

Футбольный клуб «Ювентус» представил свою хоккейную форму. Клуб сделал это в честь открытия нового сезона НХЛ.
«С возвращением, НХЛ! Думаете, мы бы хорошо смотрелись на льду в этом бело-черном джерси?» – пресс-служба «Юве».
Welcome back @NHL!
Think we could fit in on the ice in this Bianconeri 🏒 jersey? 🤔🤔🤔#ForzaJuve pic.twitter.com/Mb18wFvSke
— JuventusFC (@juventusfcen) October 4, 2017
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Напомним, что в ночь с 4 на 5-е октября стартовал новый сезон Национальной Хоккейной Лиги. Также стоит отметить, что в этом году НХЛ празднует свое 100-летие.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Ювентуса»