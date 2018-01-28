«Ювентус» предложил 25 млн евро за хавбека «Сассуоло»

Туринцы ищут замену получившему травму Хуану Куадрадо. Одним из кандидатов на его место называют полузащитника Маттео Политано.

Ранее директор «Сассуоло» Джованни Карневали сообщил, что Политано выразил желание сменить клуб. Основным претендентом на него был «Наполи», однако теперь «Ювентус» вклинился в борьбу за Политано, предложив за 24-летнего игрока 25 миллионов евро. В ближайшие дни «Ювентус» и «Сассуоло» должны провести переговоры по поводу возможности трансфера

Маттео Политано — воспитанник «Ромы». За «Сассуоло» выступает с 2015 года, провел в его составе 74 матча и забил 13 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

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