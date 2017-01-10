«Лион» отказался продать «Ювентусу» своего игрока за 30 млн евро

Автор: Антон Муша 0 Comments

Толиссо

О предложении, полученном от итальянского гранда, рассказал президент «Лиона» Жан-Мишель Ола.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Ювентус» интересовался полузащитником французского клуба Корентеном Толиссо и предложил «Лиону» 30 миллионов евро за переход игрока уже в зимнее трансферное окно.

«Верна ли информация, что «Ювентус» выходил на нас с предложением о трансфере Толиссо? Да, это так. «Ювентус» делал предложение прошлым летом и этой зимой. Но мы не хотим сейчас продавать Толиссо. Мы не собираемся вести переговоры зимой, да и нет никаких обязательств делать это летом», — сообщил президент «Лиона».

22-летний Толиссо выступает за «Лион» с 2013 года, на его счету 17 мячей и 11 голевых передач в 102-х встречах чемпионата Франции.

Фото: Global Look Press
Источник: RMC

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Антон Муша

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