«Лион» отказался продать «Ювентусу» своего игрока за 30 млн евро

О предложении, полученном от итальянского гранда, рассказал президент «Лиона» Жан-Мишель Ола.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Ювентус» интересовался полузащитником французского клуба Корентеном Толиссо и предложил «Лиону» 30 миллионов евро за переход игрока уже в зимнее трансферное окно.

«Верна ли информация, что «Ювентус» выходил на нас с предложением о трансфере Толиссо? Да, это так. «Ювентус» делал предложение прошлым летом и этой зимой. Но мы не хотим сейчас продавать Толиссо. Мы не собираемся вести переговоры зимой, да и нет никаких обязательств делать это летом», — сообщил президент «Лиона».

22-летний Толиссо выступает за «Лион» с 2013 года, на его счету 17 мячей и 11 голевых передач в 102-х встречах чемпионата Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC