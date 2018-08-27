«Ювентус» построит второй стадион

Автор: Евгений Морозов 0

Ювентус - Торино

«Ювентус» намерен построить второй стадион. Туринский клуб – один из немногих в Италии, владеющих собственной ареной «Альянц Стэдиум», построенной в 2011 году.

Руководство «старой синьоры» планирует возвести еще стадион вместимостью пять-шесть тысяч мест, который будет располагаться рядом с основной клубной ареной. Он будет построен на месте бывшего крытого манежа, который пришел в негодность с момента закрытия в 2011 году.

Планируется, что на новом стадионе будут выступать вторая и женская команды «Ювентуса», которые в настоящее время играют в Алессандрии и Новаре соответственно.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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