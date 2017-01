«Ювентус» побил рекорд Серии A по количеству домашних побед подряд

В матче 19-го тура итальянской Серии А «Ювентус» дома со счетом 3:0 обыграл «Болонью». Туринский клуб побил рекорд Серии А, одержав 26-ю победу на домашнем поле.

26 — Juventus have won 26 league home games in a row, a new Serie A record in the history. Hegemony. #juvebologna pic.twitter.com/PKQk2fjZTC

— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 8, 2017