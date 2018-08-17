«Ювентус» объявил об уходе из команды Клаудио Маркизио

Автор: Евгений Морозов 0

Клаудио Маркизио

«Ювентус» объявил об уходе из команды полузащитника Клаудио Маркизио. 32-летний футболист является воспитанником туринского клуба. Маркизио всю свою карьеру провел в «Ювентусе», за исключением годичной аренды в «Эмполи».

Маркизио семь раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок Италии.

В минувшем сезоне полузащитник провел в Серии А 15 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

Ранее не исключалось, что Маркизио может продолжить карьеру во Франции.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Ювентус»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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