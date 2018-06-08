«Ювентус» объявил о приобретении голкипера «Дженоа» за € 12 млн

Вратарь «Дженоа» Маттиа Перин продолжит карьеру в «Ювентусе». 25-летний футболист подписал с туринским клубом контракт, который будет рассчитан до лета 2022 года.

Отмечается, что «Ювентус» заплатит «Дженоа» за переход Перина € 12 млн частями в ближайшие три года. В зависимости от выступлений игрока «Ювентус» может заплатить «Дженоа» еще € 3 млн в качестве бонусов.

Перин является воспитанником «Дженоа», за основной состав которого он дебютировал в 2010 году. В прошедшем сезоне итальянский вратарь принял участие в 37 матчах Серии А, в 11 из которых сумел отстоять на ноль.

Ранее туринский клуб покинул 40-летний голкипер Джанлуиджи Буффон. Согласно информации прессы, итальянский игрок может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Ювентус»