«Ювентус» объявил о покупке защитника «Валенсии» Жоау Канселу за € 40,4 млн

Автор: Михаил Серебряков 0

João Cancelo

Защитник «Валенсии» Жоау Канселу продолжит карьеру в «Ювентусе». 24-летний португальский футболист подписал соглашение с туринцами, рассчитанное до 30 июня 2023 года, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Пресс-служба «Ювентуса» отмечает, что клуб заплатит за игрока «Валенсии» € 40,4 млн. Туринцы будут выплачивать эту сумму несколькими платежами в ближайшие три года.

Стоит отметить, что «Ювентус» пытался приобрести игрока летом 2017 года, но тогда клубам не удалось договориться о трансфере.

Канселу, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды за «Интер», провел 26 матчей в итальянской Серии А, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник:  Официальный сайт ФК «Ювентус»

 

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