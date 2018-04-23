«Ювентус» ни разу не ударил в створ в домашнем матче впервые с сезона-2011/12

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Наполи» (0:1) туринцы прервали серию, которая длилась с сезона-2011/12. Таким образом «Ювентус» повторил свой антирекорд.

Как сообщают итальянские СМИ , футболистам «старой синьоры» ни разу не удалось нанести удар в створ ворот соперника. В последний раз такое случалось в сезоне-2011/12, когда «Ювентус» переехал на свою нынешнюю арену – «Ювентус Стэдиум».

После поражения в игре с «Наполи» «Ювентус» продолжает занимать первое место в турнирной таблице Серии А, однако за четыре тура до окончания чемпионата разрыв между командами сократился до одного очка.

Фото: Global Look Press

Источник: OptaPaolo ‏