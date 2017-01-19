«Ювентус» намерен совершить громкий обмен футболистами с «Арсеналом»

«Ювентус» следующим летом намерен заполучить нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. «Старая Синьора» намерена использовать своего боснийского полузащитника Миралема Пьянича в качестве разменной монеты.



Руководство «Ювентуса» рассматривает вариант обмена с «Арсеналом». Сообщается, что в сферу интересов «старой синьоры» входит Алексис Санчес, чей контракт с «канонирами» истекает летом 2018 года, и стороны никак не могут договориться.

По имеющимся сведениям, туринский клуб по окончании сезона готов предложить за 28-летнего футболиста определенную сумму и боснийского хавбека Миралема Пьянича. Руководство «бьянконери» рассчитывает таким образом перебить предложения других кандидатов на звездного чилийца.

Скорее всего, «Арсенал» устроит такое предложение, так как «канониры» до сих пор не смогли договориться с Санчесом о продлении контракта, который истекает в 2018 году.

Стоит отметить, что боснийский футболист интересен лично Арсену Венгеру.

Камнем преткновения в данном случае может стать то, что контракт Пьянича, в отличие от договора Алексиса, истекает лишь летом 2021 года.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Алексис Санчес провел 21 матч в составе «Арсенала» и отметился 14 забитыми мячами. «Канониры» занимают 4 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 44 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph