«Ювентус» нацелился на Давида Де Хеа

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Давид Де хеа

Испанский голкипер «МЮ» заинтересовал туринский «Ювентус». Также стоит напомнить, что Де Хеа интересен мадридскому «Реалу».

«Старая синьора» попробует летом приобрести Де Хеа. Руководство клуба рассматривает вратаря «красных дьяволов» в качестве замены Джанлуиджи Буффона.

Отметим, что помимо Де Хеа, туринцам интересен голкипер «Милана» Доннарумма. Что касается Давида Де Хеа, то его также хочет приобрести «Реал» Мадрид, а сумма возможного трансфера примерно 65 миллионов евро.

В текущем розыгрыше АПЛ Давид Де Хеа принял участие в 24 матчах и пропустил 21 гол. 9 матчей голкипер отстоял на ноль.

Фото: Global Look Press
Источник: Skysports

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Никита Пронин

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