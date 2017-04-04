«Ювентус» может выложить 35 миллионов евро за Дугласа Косту

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Дуглас Коста

Атакующий полузащитник «Баварии» Дуглас Коста интересен «Ювентусу». Он может переехать в Италию по окончании текущего сезона.

Туринцы рассматривают Косту в качестве замены Марко Пьяце, получившему тяжелую травму колена. У «Баварии» и «Ювентуса» хорошие деловые отношения после трансферов Артуро Видаля, Кингсли Комана и Мехди Бенатья. Мюнхенский клуб оценивает 26-летнего бразильца в 35 миллионов евро.

В 27 матчах этого сезона во всех турнирах Дуглас Коста забил 7 голов и отдал 9 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: FOX Sports

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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