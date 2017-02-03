«Ювентус» может возглавить Паулу Соуза

Автор: Антон Муша 0 Comments

Паулу Соуза

Нынешний главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри вскоре может покинуть команду из-за разногласий с руководством. Португальского специалиста Паулу Соузу называют основным кандидатом на его место.

46-летний Соуза с 2015 года работает с «Фиорентиной». С ним команда заняла пятое место в Серии А. До этого португалец стал чемпионом Швейцарии с «Базелем», а еще годом ранее выиграл чемпионат Израиля с «Маккаби» Тель-Авив.

«Фиорентина» под руководством Паулу Соузы в текущем сезоне идет на седьмом месте чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 14 очков и имея на игру больше.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Антон Муша
Антон Муша
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