«Ювентус» может продать Пауло Дибалу за 150 млн евро

«Ювентус» готов расстаться с нападающим команды Пауло Дибалой. Туринцы заявили о цене, за которую готовы продать аргентинца.

По данным СМИ, итальянский клуб расстанется с форвардом не меньше, чем за 150 млн евро. Как известно, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы несколько европейских грандов, в том числе и «Манчестер Юнайтед». Однако англичане могут заплатить за Пауло около 60 млн евро.

В текущем сезоне Серии А Дибала провел 17 встреч. В этих матчах он забил 12 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere della sera