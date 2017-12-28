«Ювентус» может продать Пауло Дибалу за 150 млн евро

Автор: Дмитрий Темников 0

Пауло Дибала

 «Ювентус» готов расстаться с нападающим команды Пауло Дибалой. Туринцы заявили о цене, за которую готовы продать аргентинца. 

По данным СМИ, итальянский клуб расстанется с форвардом не меньше, чем за 150 млн евро. Как известно, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы несколько европейских грандов, в том числе и «Манчестер Юнайтед». Однако англичане могут заплатить за Пауло около 60 млн евро.

В текущем сезоне Серии А Дибала провел 17 встреч. В этих матчах он забил 12 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere della sera

 

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