«Ювентус» может приобрести Хавьера Пасторе

«Ювентус» намерен заполучить полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе. Аргентинец сам не против сменить клубную прописку.
Сообщается, что 27-летний аргентинец готов сменить клуб по окончании сезона из-за не очень хороших отношений с главным тренером ПСЖ Унаи Эмери.
Несмотря на более выгодные предложения из Китая, Пасторе намерен остаться в европейском футболе. С его помощью «Ювентус» планирует создать аргентинское атакующее трио Дибала – Игуаин – Пасторе.
В текущем сезоне Пасторе провел за парижский клуб, в том числе из-за травмы, лишь 7 матчей, проведя на поле в общей сложности 387 минут.
Ранее аргентинец уже выступал в Серии А за «Палермо».
Фото: Global Look Press
Источник: calciomercato