«Ювентус» может приобрести Хавьера Пасторе

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Пасторе

«Ювентус» намерен заполучить полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе. Аргентинец сам не против сменить клубную прописку.

Сообщается, что 27-летний аргентинец готов сменить клуб по окончании сезона из-за не очень хороших отношений с главным тренером ПСЖ Унаи Эмери.

Несмотря на более выгодные предложения из Китая, Пасторе намерен остаться в европейском футболе. С его помощью «Ювентус» планирует создать аргентинское атакующее трио Дибала – Игуаин – Пасторе.

В текущем сезоне Пасторе провел за парижский клуб, в том числе из-за травмы, лишь 7 матчей, проведя на поле в общей сложности 387 минут.

Ранее аргентинец уже выступал в Серии А за «Палермо».

Фото: Global Look Press
Источник: calciomercato

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Вадим Павлов

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