«Ювентус» может обменять Гонсало Игуаина в «Челси» на Альваро Морату

Автор: Евгений Морозов 0

Гонсало Игуаин

«Ювентус» готов модернизировать свою атакующую линию в межсезонье. Главный тренер Массимилиано Аллегри и руководство «бьянконери» на стратегическом собрании пришли к мнению, что клуб рассмотрит предложения о продаже не только Марио Манджукича, но и Гонсало Игуаина и Пауло Дибалы.

Одним из вариантов для туринцев является возвращение из «Челси» форварда Альваро Мораты, в обратном направлении может отправиться Гонсало Игуаин.

Многое будет зависеть от того, останется ли в лондонской команде тренер Антонио Конте или же ее возглавит другой специалист.

Также в сферу интересов «Ювентуса» входит молодой атакующий хавбек «Фиорентины» Федерико Кьеза.

Туринцы готовы заплатить за 20-летнего игрока 60 миллионов евро и надеются, что трансфер удастся согласовать через те же каналы, которые год назад организовали переход Федерико Бернардески.
 
Фото: Global Look Press
Источник:  Premium Sport HD

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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