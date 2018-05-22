«Ювентус» может обменять Гонсало Игуаина в «Челси» на Альваро Морату

«Ювентус» готов модернизировать свою атакующую линию в межсезонье. Главный тренер Массимилиано Аллегри и руководство «бьянконери» на стратегическом собрании пришли к мнению, что клуб рассмотрит предложения о продаже не только Марио Манджукича, но и Гонсало Игуаина и Пауло Дибалы.

Одним из вариантов для туринцев является возвращение из «Челси» форварда Альваро Мораты, в обратном направлении может отправиться Гонсало Игуаин.

Многое будет зависеть от того, останется ли в лондонской команде тренер Антонио Конте или же ее возглавит другой специалист.

Также в сферу интересов «Ювентуса» входит молодой атакующий хавбек «Фиорентины» Федерико Кьеза.

Туринцы готовы заплатить за 20-летнего игрока 60 миллионов евро и надеются, что трансфер удастся согласовать через те же каналы, которые год назад организовали переход Федерико Бернардески.



Фото: Global Look Press

Источник: Premium Sport HD