«Ювентус» лишился еще двух игроков накануне матча с «Барселоной»

Автор: Владимир Шевелев 0

Марио Манджукич

Защитник Джорджо Кьеллини и нападающий Марио Манджукич получили травмы. Они не помогут «Ювентусу» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной». 

Джорджо Кьеллини продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил еще в расположении сборной Италии 1 сентября. Что касается Манджукича, хорват травмировался в матче 3-го тура Серии А с «Кьево» (3:0). Завтрашний матч также пропустят Сами Хедира, Клаудио Маркизио, Бенедикт Хеведес и дисквалифицированный Хуан Куадрадо.

Матч «Барселона» — «Ювентус» состоится 12 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Ювентус»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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