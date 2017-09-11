«Ювентус» лишился еще двух игроков накануне матча с «Барселоной»

Защитник Джорджо Кьеллини и нападающий Марио Манджукич получили травмы. Они не помогут «Ювентусу» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

Джорджо Кьеллини продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил еще в расположении сборной Италии 1 сентября. Что касается Манджукича, хорват травмировался в матче 3-го тура Серии А с «Кьево» (3:0). Завтрашний матч также пропустят Сами Хедира, Клаудио Маркизио, Бенедикт Хеведес и дисквалифицированный Хуан Куадрадо.

Матч «Барселона» — «Ювентус» состоится 12 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Ювентус»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»