«Ювентус» летом намерен приобрести Александра Лаказетта

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

«Ювентус» намерен усилить атакующую линию нападающим «Лиона» Александром Лаказеттом. Туринцы попытаются приобрести 25-летнего игрока в летнее трансферное окно.

Действующее соглашение француза с «ткачами» рассчитано до июня 2019 года. Ранее футболист заявил, что не намерен продлевать соглашение и хочет сменить команду по завершении сезона.

Сообщается также, что «Лион» хочет удержать форварда, предложив ему новый договор, включающий пункт об отступных в размере 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лаказетт записал в свой актив 21 гол и две результативные передачи в 24.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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