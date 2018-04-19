«Ювентус» интересуется Тома Менье

Защитник «ПСЖ» Тома Менье может перейти в «Ювентус». Игрок может пополнить ряды итальянской команды уже по окончанию этого сезона.
По информации итальянских СМИ, руководство туринского клуба рассматривает кандидатуру 26-летнего игрока в качестве замены Штефану Лихтштайнеру, который предстоящим летом может команду.
Отмечается, что итальянцы уже связывались с представителями бельгийского игрока.
В этом сезоне Менье провел за «ПСЖ» 19 матчей и забил 4 гола.
Фото: Global Look Press
Источник: RAI Sport