«Ювентус» интересуется Тома Менье

Защитник «ПСЖ» Тома Менье может перейти в «Ювентус». Игрок может пополнить ряды итальянской команды уже по окончанию этого сезона.

По информации итальянских СМИ, руководство туринского клуба рассматривает кандидатуру 26-летнего игрока в качестве замены Штефану Лихтштайнеру, который предстоящим летом может команду.

Отмечается, что итальянцы уже связывались с представителями бельгийского игрока.

В этом сезоне Менье провел за «ПСЖ» 19 матчей и забил 4 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: RAI Sport