«Ювентус» интересуется Тома Менье

Автор: Михаил Серебряков 0

Thomas Meunier

Защитник «ПСЖ» Тома Менье может перейти в «Ювентус». Игрок может пополнить ряды итальянской команды уже по окончанию этого сезона.

По информации итальянских СМИ, руководство туринского клуба рассматривает кандидатуру 26-летнего игрока в качестве замены Штефану Лихтштайнеру, который предстоящим летом может команду.

Отмечается, что итальянцы уже связывались с представителями бельгийского игрока.

В этом сезоне Менье  провел за «ПСЖ» 19 матчей и забил 4 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: RAI Sport

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