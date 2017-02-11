«Ювентус» и «Милан» заинтересованы в приобретении Бальде Кейта

Футболист «Лацио» Бальде Кейта заинтересовал «Милан» и «Ювентус». Нынешний клуб игрока сборной Сенегала просит за талантливого вингера 30 млн евро.

Миланцы уже сообщили римлянам о своем интересе к Кейта, за которым летом должно последовать предложение о трансфере 21-летнего сенегальца. «Ювентус» также заинтересован в усилении левого фланга атаки и рассматривает вариант с покупкой Кейта.

Воспитанник «Барселоны» пока не продлил контракт с «Лацио», рассчитанный до лета 2018 года. Клуб просит за игрока 30 миллионов евро, но если соглашение не будет переподписано, цена на Кейта упадет.

В текущем розыгрыше Серии А Бальде Кейта принял участие 17 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 3 голевых паса.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato