«Ювентус» готов заплатить за Раджу Наингголана 40 миллионов евро

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан попал в сферу интересов «Ювентуса». Туринский клуб ближайшим летом предпримет попытку приобрести бельгийского полузащитника.

На данный момент трансферная стоимость футболиста «джалоросси» составляет 40 миллионов евро.

Однако, в столичном клубе уверены, что осуществление этой сделки — практически невыполнимая задача для руководства «старой синьоры». Дело в том, что сам Наингголан недавно признался, что ненавидит туринский клуб и никогда не облачится в цвета «бьянконери».

Чтобы облегчить задачу по покупке Наингголана, в «Ювентусе» намерены использовать в переговорах бывшего одноклубника бельгийца Миралема Пьянича.

Напомним, что в нынешнем сезоне Раджа Наингголан провел в футболке «Ромы» 51 матч во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 2 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport