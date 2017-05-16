«Ювентус» готов заплатить за Раджу Наингголана 40 миллионов евро

Автор: Никита Поляков 0

Наингголан

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан попал в сферу интересов «Ювентуса». Туринский клуб ближайшим летом предпримет попытку приобрести бельгийского полузащитника.

На данный момент трансферная стоимость футболиста «джалоросси» составляет 40 миллионов евро.

Однако, в столичном клубе уверены, что осуществление этой сделки — практически невыполнимая задача для руководства «старой синьоры». Дело в том, что сам Наингголан недавно признался, что ненавидит туринский клуб и никогда не облачится в цвета «бьянконери».

Чтобы облегчить задачу по покупке Наингголана, в «Ювентусе» намерены использовать в переговорах бывшего одноклубника бельгийца Миралема Пьянича.

Напомним, что в нынешнем сезоне Раджа Наингголан провел в футболке «Ромы»  51 матч во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 2 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

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