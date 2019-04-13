«Ювентус» готов продать Пауло Дибалу

Автор: Евгений Морозов 0

Ювентус» готов продать форварда Пауло Дибалу. Они хотят получить средства на покупку вингера «Бенфики» Жоау Фелиша.

«Старая синьора» рассматривает возможность приобретения 19-летнего игрока лиссабонского клуба. Однако на его трансфер клубу понадобится не менее  100 млн евро Эту сумму чемпион Италии рассчитывает получить с возможной продажи аргентинского нападающего, который в текущем сезоне потерял место в стартовом составе команды.

В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Дибала сыграл 37 матчей, отметился 10 результативными ударами и 6 голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В стан туринского клуба он перешел в 2015 году из «Палермо».

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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