«Ювентус» готов продать Пауло Дибалу после после ЧМ-2018

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Пауло Дибала

Сейчас «Ювентус» не планирует продавать своего нападающего. За 200 миллионов евро «старая синьора» будет готова продать Дибалу после чемпионата мира.

Аргентинский нападающий в ближайшее время подпишет новый контракт с чемпионом Италии. Он будет расчитан до 2021 года, а зарплата футболиста составит 7 миллионов евро в год.

Отступных в контракте Дибалы скорее всего не будет.

«Старая синьора» рассчитывает продать аргентинца за 200 миллионов евро после того, как закончится чемпионат мира в России.

По сообщениям СМИ, именно эту сумму итальнский клуб озвучивал мадридскому «Реалу» и «Барселоне».

В 11 матчах текущего сезона Серии А Дибала забил 4 мяча и два раза ассисстировал партнерам.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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Никита Пронин

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