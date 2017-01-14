«Ювентус» готов продать Пауло Дибалу после после ЧМ-2018

Сейчас «Ювентус» не планирует продавать своего нападающего. За 200 миллионов евро «старая синьора» будет готова продать Дибалу после чемпионата мира.

Аргентинский нападающий в ближайшее время подпишет новый контракт с чемпионом Италии. Он будет расчитан до 2021 года, а зарплата футболиста составит 7 миллионов евро в год.

Отступных в контракте Дибалы скорее всего не будет.

«Старая синьора» рассчитывает продать аргентинца за 200 миллионов евро после того, как закончится чемпионат мира в России.

По сообщениям СМИ, именно эту сумму итальнский клуб озвучивал мадридскому «Реалу» и «Барселоне».

В 11 матчах текущего сезона Серии А Дибала забил 4 мяча и два раза ассисстировал партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: AS