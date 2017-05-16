«Ювентус» готов предложить 25 млн евро за хавбека «Барселоны»

Автор: Владимир Шевелев 0

Рафинья Алькантара

Полузащитник «Барселоны» интересен «Ювентусу». В списке приоритетов «старой синьоры» Рафинья Алькантара.

Туринский клуб готов предложить за 24-летнего бразильского хавбека 25 миллионов евро. «Ювентус» хочет воспользоваться неопределенным положением Рафиньи в каталонском клубе, где он не имеет регулярной игровой практики. Сообщалось, что Рафинья думает об уходе из «Барселоны» – клуб продаст игрока не меньше чем за 30-40 миллионов евро. Позже отец футболиста Мазиньо опроверг эту информацию. Напомним, Рафинья из футбольной семьи. Родной брат Тьяго Алькантара — футболист «Баварии» и сборной Испании, двоюродный брат Родриго Морено — форвард «Валенсии».

В текущем сезоне Рафинья провел 28 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

 

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Луис Энрике

Луис Энрике: «Наша задача — забить «Ювентусу» пять голов»

Реал - Бавария

Серхио Рамос: «Реакция Пике на судейство? Пусть пересмотрит их матч с «ПСЖ»

Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ювентус» добивается ничьи с «Барселоной» и проходит в полуфинал

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 