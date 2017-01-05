«Ювентус» готов отдать 80 миллионов евро за Марко Верратти

«Ювентус» намерен подписать хавбека «ПСЖ» Марко Верратти. Руководство туринцев готово заплатить за итальянца 80 миллионов евро, что должно устроить парижан.

Трансфер может быть осложнен напряженными отношениями между «Ювентусом» и «ПСЖ» после скандала с Кингсли Команом, который сменил французский клуб на итальянский. В услугах итальянца также заинтересована «Бавария».

В 14-ти матчах розыгрыша чемпионата Франции Марко Верратти забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Corrieredellosport