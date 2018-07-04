«Ювентус» готов купить Паулиньо у «Барселоны» за 40 млн евро отступных

Автор: Михаил Серебряков 0

Paulinho

Стало известно, какой клуб претендует на полузащитника «Барселоны» Паулиньо. Он может перебраться в Серию А.

«Ювентус» готов активировать опцию выкупа 29-летнего игрока сборной Бразилии за 40 миллионов евро. При этом туринцы надеются сбить цену.

«Ювентус» рассматривает Паулиньо как потенциальную замену Миралему Пьяничу, который может сменить клуб.

Год назад Паулиньо перешел в каталонский клуб из «Гуанчжоу Эвергранд» за 40 млн евро, при этом хавбек сам доплатил 7,5 млн.

Фото: Global Look Press
Источник:  La Repubblica

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