«Ювентус» договорился с Лучано Спаллетти

«Ювентус» рассматривает главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти как претендента на замену Массимилиано Аллегри, если последний решит покинуть туринский клуб по завершении сезона. Между сторонами уже имеется устная договоренность.

Соглашение экс-наставника «Зенита» с «волками» рассчитано до нынешнего лета, поэтому «старой синьоре» не придется платить компенсацию римлянам.

Напомним, что Аллегри прочат на место Унаи Эмери в «ПСЖ» или Арсена Венгера в «Арсенал».

В текущем сезоне «Рома» под руководством Спаллетти идет на втором месте в Серии А, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 11 очков. Также «джаллоросси» вышли в 1/8 финала Лиги Европы, где в первом матча на выезде уступили «Лиону» (2:4).

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere della Sera