«Ювентус» договорился с «Арсеналом» о переходе Войцеха Щесны

Автор: Евгений Морозов 0

Войцех Щесны

Вратарь лондонского «Арсенала» Войцех Щесны в ближайшие дни должен стать футболистом туринского «Ювентуса». Клубы уже достигли договоренности по трансферу поляка.

Итальянцы заплатят за него порядка 12 миллионов евро, хотя трансферная стоимость голкипера на 5 миллионов больше.

О возможном переходе Щесны в «старую синьору» «Бомбардир» писал еще в июне.

Минувший сезон вратарь провел на правах аренды в «Роме» и сыграл все без исключения матчи Серии А, пропуская в среднем менее гола за игру.

Фото: Global Look Press
Источник: Gianlucadimarzio

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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