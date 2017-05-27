«Ювентус» будет оштрафован за трансфер Погба в «Манчестер Юнайтед»

В трансфере французского хавбека были обнаружены новые подробности. Как оказалось, итальянский клуб был в сговоре с агентом футболиста.

Международная федерация футбола оштрафует «Ювентус» на 60 тысяч евро за незаконное соглашение с агентом Миной Райолой по трансферу Поля Погба в «Манчестер Юнайтед». Выяснилось, что между туринским грандом и Райолой было заключено соглашение, по которому агент заработал 27 миллионов евро за трансфер хавбека. В общей сложности Райола получил 49 миллионов евро, которые были заплачены »Манчестер Юнайтед» и самим Погба.

В конечном счете, переход футболиста обошелся «МЮ» почти в 127 миллионов евро. Из них «Ювентус» получил лишь 78.

Фото: Global Look Press

Источник: L`Equipe

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